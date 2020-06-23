СМИ: Газзаев готов вернуться в ЦСКА при условии усиления состава
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- РИА Новости
По информации Metaratings.ru, Газзаев готов возглавить команду, чтобы исправить ситуацию в клубе.
Однако специалист полагает, что нынешний состав не способен решать серьёзные задачи, а потому выдвигает условие — если он придёт в клуб, то ЦСКА должен кадрово усилиться.
Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 год, выиграв с клубом Кубок УЕФА в 2005 году.
Ранее экс-футболист «Локомотива» Геннадий Нижегородов рассказал, как его звали в ЦСКА.