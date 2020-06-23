СМИ: Газзаев готов вернуться в ЦСКА при условии усиления состава

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев, ранее работавший главным тренером ЦСКА, готов вернуться в московский клуб.
СМИ: Газзаев готов вернуться в ЦСКА при условии усиления состава
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По информации Metaratings.ru, Газзаев готов возглавить команду, чтобы исправить ситуацию в клубе.

Однако специалист полагает, что нынешний состав не способен решать серьёзные задачи, а потому выдвигает условие — если он придёт в клуб, то ЦСКА должен кадрово усилиться.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 год, выиграв с клубом Кубок УЕФА в 2005 году.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Геннадий Нижегородов рассказал, как его звали в ЦСКА.

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