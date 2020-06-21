Экс-футболист «Локомотива» Нижегородов рассказал, как его звали в ЦСКА

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Бывший защитник московского «Локомотива» Геннадий Нижегородов заявил, что мог перейти в столичный футбольный клуб ЦСКА.
Экс-футболист «Локомотива» Нижегородов рассказал, как его звали в ЦСКА
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«Звал ли Валерий Газзаев в ЦСКА? Да, я разговаривал с ним и с Евгением Гинером. Но я решил остаться в «Локомотиве» и ни о чём не жалею. Не знаю, как бы у меня всё сложилось в ЦСКА, если бы я ушёл туда с Игнашевичем. Знаю только, что благодарен судьбе за пять лет в «Локомотиве», — приводит слова Нижегородова «Матч ТВ».

Нижегородов выступал за «Локомотив» с 2000 по 2004 год, дважды выиграв чемпионат России и два раза — Кубок страны. На его счету также девять матчей в составе сборной России.

Ранее Нижегородов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

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