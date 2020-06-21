Экс-футболист «Локомотива» Нижегородов: очень удивился уходу Сёмина

Бывший защитник московского «Локомотива» Геннадий Нижегородов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Очень удивился его уходу. Команда шла на втором месте. На чемпионство претендовать сложно, но в борьбе за место в Лиге чемпионов «Локомотив» — фаворит. И вдруг Сёмина уволили без объяснения причин», — цитирует Нижегородова «Матч ТВ».

По его словам, он не знает ситуацию внутри клуба, но доверяет словам Сёмина после отставки. Экс-игрок также отметил, что менять тренера на данном этапе было неправильным решением.

«Нужно было доработать сезон и садиться за стол переговоров», — добавил Нижегородов.

В конце мая у Сёмина истёк контракт с клубом. Руководство красно-зелёных решило не продлевать соглашение со специалистом до конца первенства и назначило нового наставника. Им стал бывший тренер «Партизана» и «МОЛ Фехервар» Марко Николич.

Сёмин возглавлял клуб с 2016 года.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты матчей РПЛ из-за ухода Сёмина.