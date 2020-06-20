Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты матчей РПЛ

Короткая ссылка
Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды главного тренера Юрия Сёмина.
Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты матчей РПЛ
  • РИА Новости

«Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют другие объединения болельщиков и спортивная общественность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до конца нынешнего сезона фанаты будут находиться на стадионах только до 20-й минуты матчей и не будут устраивать перформансы в поддержку команды.

«Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив», мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить, мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть», — пояснили в объединении фанатов.

73-летний Сёмин возглавлял «Локомотив» (с перерывами) с 1986 года. За восемь туров до окончания чемпионата клуб идёт на втором месте. Должность Сёмина, покинувшего команду 31 мая, занял сербский специалист Марко Николич. 

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 21 июня на «РЖД Арене» с «Оренбургом».

Ранее в «Локомотиве» рассказали о негативе в адрес клуба из-за отставки Сёмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить