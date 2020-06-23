Лебедева считает, что в будущем Ласицкене должна возглавить ВФЛА
- РИА Новости
«Я, вообще, вижу, что Мария Ласицкене в будущем должна возглавить ВФЛА. Она в последнее время развернула активную деятельность, высказывает свою позицию, мнение. Её поддержат и Шубенков, и Сидорова. Такие лидерские качества, как у Марии, и должны быть в президенте ВФЛА. Нужно отстаивать, что главное — это именно спортсмены, а не чиновники», — цитирует Лебедеву РИА Новости.
Ласицкене неоднократно критиковала нынешнее и предыдущее руководство ВФЛА из-за ситуации в отечественной лёгкой атлетике, из-за которой россияне не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.
Ранее президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что организация скоро даст развёрнутый комментарий по ситуации в лёгкой атлетике.