Лебедева считает, что в будущем Ласицкене должна возглавить ВФЛА

Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину Татьяна Лебедева полагает, что в будущем Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) возглавить должна трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Я, вообще, вижу, что Мария Ласицкене в будущем должна возглавить ВФЛА. Она в последнее время развернула активную деятельность, высказывает свою позицию, мнение. Её поддержат и Шубенков, и Сидорова. Такие лидерские качества, как у Марии, и должны быть в президенте ВФЛА. Нужно отстаивать, что главное — это именно спортсмены, а не чиновники», — цитирует Лебедеву РИА Новости.

Ласицкене неоднократно критиковала нынешнее и предыдущее руководство ВФЛА из-за ситуации в отечественной лёгкой атлетике, из-за которой россияне не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Ранее президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что организация скоро даст развёрнутый комментарий по ситуации в лёгкой атлетике.