Юрченко заявил, что ВФЛА скоро даст развёрнутый комментарий по ситуации в лёгкой атлетике

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация в ближайшее время намерена дать развёрнутый комментарий относительно ситуации, сложившейся в данной отрасли.

«Все слова, прозвучавшие в заявлениях спортменов, понятны, объективны и выстраданы, на них, конечно, необходимо дать ответы, конкретные и чёткие. Наши переговоры с World Athletics и взаимодействие со спортивными властями страны в лице Олимпийского комитета России и Министерства спорта продолжаются, в самое ближайшее время ВФЛА даст развёрнутые комментарии по всему комплексу», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Даниила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Путину из-за ситуации в лёгкой атлетике.