Игроков «Шинника» проверили на коронавирус перед четвертьфинальной игрой Кубка России

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Футболисты «Шинника» проверились на коронавирус в преддверии матча 1/4 финала Кубка России в Ярославле.
Игроков «Шинника» проверили на коронавирус перед четвертьфинальной игрой Кубка России
  • РИА Новости

Все тесты дали отрицательный результат, проинформировал официальный Twitter клуба.

Игра пройдёт 24 июня без зрителей. Изначально она должна была состояться ещё 4 марта, но была отложена из-за плохого качества поля на стадионе «Шинник». Матч перенесли на 18 марта в Химки. Однако из-за пандемии команды вновь не смогли сыграть в назначенный срок.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин высказал мнение о ситуации вокруг возобновления сезона Российской премьер-лиги в условиях коронавирусной угрозы.

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