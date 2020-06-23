Колдунов считает, что глупо обвинять «Сочи» в несогласии переносить матч с «Ростовом»
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«Глупая позиция. Решение о переносе игры принимает РПЛ, а не сам клуб. «Сочи» мог выразить свою позицию, но последнее слово всегда остаётся за руководителями лиги. Почему сейчас все говорят о том, что мы должны были согласиться перенести матч, мне непонятно», — выразил мнение Колдунов в интервью RT.
Ранее он сказал, что РПЛ могла разрешить «Ростову» провести матч 23-го тура с «Сочи» основным составом.