Колдунов считает, что глупо обвинять «Сочи» в несогласии переносить матч с «Ростовом»

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Колдунов выразил мнение, что перенос матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» находился вне компетенции сочинского коллектива.
Колдунов считает, что глупо обвинять «Сочи» в несогласии переносить матч с «Ростовом»
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«Глупая позиция. Решение о переносе игры принимает РПЛ, а не сам клуб. «Сочи» мог выразить свою позицию, но последнее слово всегда остаётся за руководителями лиги. Почему сейчас все говорят о том, что мы должны были согласиться перенести матч, мне непонятно», — выразил мнение Колдунов в интервью RT.

Ранее он сказал, что РПЛ могла разрешить «Ростову» провести матч 23-го тура с «Сочи» основным составом.

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