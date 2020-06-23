Колдунов считает, что глупо обвинять «Сочи» в несогласии переносить матч с «Ростовом»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Колдунов выразил мнение, что перенос матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» находился вне компетенции сочинского коллектива.

«Глупая позиция. Решение о переносе игры принимает РПЛ, а не сам клуб. «Сочи» мог выразить свою позицию, но последнее слово всегда остаётся за руководителями лиги. Почему сейчас все говорят о том, что мы должны были согласиться перенести матч, мне непонятно», — выразил мнение Колдунов в интервью RT.

Ранее он сказал, что РПЛ могла разрешить «Ростову» провести матч 23-го тура с «Сочи» основным составом.