Футболист «Сочи»: РПЛ могла разрешить «Ростову» провести матч основным составом

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Колдунов выразил мнение, что руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) могло пойти навстречу «Ростову» и позволить ему сыграть основным составом в матче 23-го тура чемпионата России.
Футболист «Сочи»: РПЛ могла разрешить «Ростову» провести матч основным составом
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«От нас мало что зависело. Есть руководство клуба, которое принимает решение и нам его озвучивает. Дальше команда делает свою работу и старается выложиться по максимуму. Если было решено проводить встречу, значит, на это были весомые причины. Приходится доигрывать сезон в таких условиях. По моему мнению, можно было бы разрешить прилететь в Сочи основному составу «Ростова», но без заболевших коронавирусом футболистов», — заявил Колдунов в интервью RT.

Ранее полузащитник ответил на критику за празднование гола в ворота юниоров «Ростова».

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