Колдунов ответил на критику за празднование гола в ворота юниоров «Ростова»
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«Я забил свой первый мяч в РПЛ. Для каждого футболиста это запоминающееся событие, и никак не отреагировать на это было сложно. К тому же этот гол был для меня важен с точки зрения дальнейшего развития и обретения уверенности. Но если бы у меня была возможность отмотать время назад, постарался бы сделать невозмутимое лицо», — признался Колдунов в интервью RT.
Ранее Колдунов рассказал, какие чувства испытал во время гола в ворота «Ростова».