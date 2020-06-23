Колдунов ответил на критику за празднование гола в ворота юниоров «Ростова»

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Колдунов ответил тем, кто считает, что подопечным Владимира Федотова не стоило радоваться голам в ворота выпускников академии «Ростова» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колдунов ответил на критику за празднование гола в ворота юниоров «Ростова»
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«Я забил свой первый мяч в РПЛ. Для каждого футболиста это запоминающееся событие, и никак не отреагировать на это было сложно. К тому же этот гол был для меня важен с точки зрения дальнейшего развития и обретения уверенности. Но если бы у меня была возможность отмотать время назад, постарался бы сделать невозмутимое лицо», — признался Колдунов в интервью RT.

Ранее Колдунов рассказал, какие чувства испытал во время гола в ворота «Ростова».

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