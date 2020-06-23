Футболист «Сочи» Колдунов о голе в ворота юниоров «Ростова»: внутри переполняла радость
- © ni_junior
«Внутри меня переполняла радость, но понимал, что чересчур открыто демонстрировать свои эмоции не стоит. Однако, судя по количеству негативных комментариев в социальных сетях, мне это не очень удалось», — сказал Колдунов в интервью RT.
В матче с «Ростовом» Колдунов отметился голом и результативной передачей на Дмитрия Полоза.
Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах голкипера «Ростова» Дениса Попова.