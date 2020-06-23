Агент Сафонов сравнил голкипера «Ростова» Попова с Акинфеевым

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах голкипера «Ростова» Дениса Попова.
Агент Сафонов сравнил голкипера «Ростова» Попова с Акинфеевым
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Он сыграл только одну игру, пропустив при этом десять мячей. Да, он молодец, что совершил несколько сейвов, тащил команду как мог, но он ещё ребёнок. Просто так сложились обстоятельства, что он вышел на этот матч», — цитирует Сафонова News.ru.

По словам футбольного агента, на данный момент сложно предсказать, как будет развиваться карьера. Как отметил Сафонов, Попову необходимо очень серьёзно прогрессировать, чтобы добиться больших успехов. 

«Ни до матча об этом футболисте ничего не было известно, ни после. Акинфеев тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте — и до сих пор играет. А сколько таких было?» — заключил Сафонов.

17-летний Попов дебютировал за основную команду «Ростова» в гостевом матче 23-го тура РПЛ с «Сочи», завершившемся победой хозяев со счётом 10:1. Голкипер был признан главным героем матча и установил рекорд лиги по числу спасений.

Ранее Попов рассказал, что узнал о попадании в состав на игру 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» в день матча.

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