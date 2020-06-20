Вратарь «Ростова» Попов признался, что узнал о матче с «Сочи» в день игры

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Вратарь молодёжной команды «Ростова» Денис Попов рассказал, что узнал о попадании в состав на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10) в день матча.
Вратарь «Ростова» Попов признался, что узнал о матче с «Сочи» в день игры
  • РИА Новости

«Меня разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы ещё за день догадывались обо всём, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине первой команды. Со многими ребятами контракты заключались в ночь перед матчем. За два с половиной месяца у нас были две полноценные тренировки. Одна — за день до игры, а другая — за два дня», — цитирует Попова «Чемпионат».

17-летний голкипер, несмотря на десять пропущенных голов, стал лучшим игроком матча, сделав 15 сейвов.

Ранее Калиниченко пристыдил игроков «Сочи» за разгром «Ростова».

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