Вратарь «Ростова» Попов признался, что узнал о матче с «Сочи» в день игры

Вратарь молодёжной команды «Ростова» Денис Попов рассказал, что узнал о попадании в состав на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10) в день матча.

«Меня разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы ещё за день догадывались обо всём, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине первой команды. Со многими ребятами контракты заключались в ночь перед матчем. За два с половиной месяца у нас были две полноценные тренировки. Одна — за день до игры, а другая — за два дня», — цитирует Попова «Чемпионат».

17-летний голкипер, несмотря на десять пропущенных голов, стал лучшим игроком матча, сделав 15 сейвов.

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