Габрилян: Ласицкене стала заложницей пассивных действий спортивных властей

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Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, высказал мнение о ситуации вокруг допуска российских легкоатлетов к международным стартам.
Габрилян: Ласицкене стала заложницей пассивных действий спортивных властей
  • РИА Новости

«Я продолжаю надеяться, что Маша получит возможность выступать на международных стартах. Если же спортсменка не получит нейтральный статус, то в первую очередь виновны в этом будут наши спортивные руководители, которые не смогли защитить её законное право соревноваться с сильнейшими иностранными соперницами», — приводит слова Габриляна ТАСС.

Он отметил, что речь идёт не только о Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Мы стали заложниками выжидательной политики спортивных чиновников разных уровней, которые пытались переложить ответственность и инициативу действий друг на друга. Пусть наказание за прошлые грехи получилось весьма суровым, но наше руководство, допустившее в прошлом серьёзнейшие ошибки, теперь обязано найти выход из ситуации и защитить права своих честных спортсменов, которые не должны безвинно страдать. И мы не ощущаем никакой публичной поддержки от мирового спортивного сообщества, от многочисленных комиссий спортсменов при ОКР, World Athletics и Международном олимпийском комитете. Почему они молчат?» — добавил специалист.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Даниила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее Эдуард Безуглов заявил, что у ВФЛА нет средств для выплаты штрафа World Athletics.

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