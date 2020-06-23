Футболисту «Манчестер Сити» Агуэро потребуется операция

Лионель дель Кастильо, отец нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, рассказал, что его сыну потребуется операция.

«Я совсем недавно говорил с Серхио. Он испытывал проблемы с коленом на протяжении недели. Это мениск. Во вторник он пройдёт обследование, и будет ясна степень серьезности травмы. Он будет прооперирован в Барселоне, как и в прошлый раз», — приводит слова дель Кастильо Marca.

Агуэро получил травму левой ноги в конце первого тайма матча 30-го тура Английской премьер-лиги с «Бёрнли». В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 24 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Хосеп Гвардиола прокомментировал травму, полученную Агуэро.