Гвардиола о травме Агуэро: это выглядит не очень хорошо

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму, полученную форвардом команды Серхио Агуэро.
Гвардиола о травме Агуэро: это выглядит не очень хорошо
  • Reuters

«К сожалению, это выглядит не очень хорошо, но только завтра после обследования будет ясность. В прошлом месяце у Агуэро были проблемы с коленом, и теперь он что-то почувствовал. Врач уже сказал нам, что это займёт некоторое время, но, возможно, завтра у нас будут хорошие новости», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Агуэро получил травму левой ноги в конце первого тайма матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли». В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 24 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Бёрнли» в матче АПЛ.

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