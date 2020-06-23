Гвардиола о травме Агуэро: это выглядит не очень хорошо

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму, полученную форвардом команды Серхио Агуэро.

«К сожалению, это выглядит не очень хорошо, но только завтра после обследования будет ясность. В прошлом месяце у Агуэро были проблемы с коленом, и теперь он что-то почувствовал. Врач уже сказал нам, что это займёт некоторое время, но, возможно, завтра у нас будут хорошие новости», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Агуэро получил травму левой ноги в конце первого тайма матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли». В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 24 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Бёрнли» в матче АПЛ.