ESPN: Ряд игроков НБА в ближайшие 48 часов откажутся от доигровки сезона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что в ближайшее время ещё ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступят с заявлениями по поводу отказа от участия в возобновлении сезона-2019/20.

«На выходных я разговаривал с Виктором Оладипо из «Индианы». Он собирается принять решение немного позже, на этой неделе или на следующей. Оладипо недавно возобновил тренировки с командой после годового перерыва и хочет быть уверен, что полностью восстановился. Также есть игроки, которые могут продлить контракты в это межсезонье и захотят остаться дома. В ближайшие 24 часа (может быть, 48) появятся ещё баскетболисты, которые откажутся ехать со своими командами в Орландо по различным причинам. Но не думаю, что их будет очень много», — рассказал Войнаровски.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что первый игрок НБА официально отказался участвовать в матчах после рестарта сезона.