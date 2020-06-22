Первый игрок НБА официально отказался участвовать в матчах после рестарта сезона

Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс стал первым игроком, который отказался участвовать в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после рестарта сезона.

Как сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски, клуб полностью поддерживает решение Бертанса, которое рассматривается как превентивная мера.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо (штат Флорида).

Ранее сообщалось, что у Кайри Ирвинга нет плана действий по бойкоту рестарта сезона НБА.