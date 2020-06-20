СМИ: У Ирвинга нет плана действий по бойкоту рестарта сезона НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не имеет чёткого плана действий для игроков, которые согласны с его предложением бойкотировать возобновление сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает SNY, когда Ирвинг в ходе онлайн-конференции призвал игроков не ехать в Орландо, многие игроки (даже те, которые поддержали его идею) поинтересовались, есть ли у него план действий.

По данным источника, знакомого с ситуацией, такого плана у разыгрывающего «Бруклина» не было.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу.