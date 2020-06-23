Фигуристка Парсегова сообщила, что перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Арина Парсегова перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом 8-летняя спортсменка рассказала в своём Instagram.

«Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность! Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом» — написала спортсменка.

Прежде от Тутберидзе к Плющенко ушли фигуристки Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Белоруссии.