Российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Белоруссии

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Российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов, выступающие в парном катании, сменят спортивное гражданство и будут представлять Белоруссию.
Российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Белоруссии
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«В парном катании в Белоруссии ещё недавно была совсем печальная ситуация: пар не было вообще. Сейчас мы получили одну пару из России: ФФККР одобрила  переход Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Это возрастные спортсмены, которые уже отработали своё в России. Но нам здесь нужен лидер, за которым будут тянуться остальные парники. По сути, у нас есть четыре пары: одна из них уже легализована, ещё три находятся в процессе перехода или скатывания. Но в любом случае начало положено», — приводит «Беларусь сегодня» слова нового главного тренера сборной Белоруссии Олега Васильева.

Ранее сообщалось, что ISU отложил внесение изменений в стоимость прыжков.

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