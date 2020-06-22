Российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Белоруссии

Российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов, выступающие в парном катании, сменят спортивное гражданство и будут представлять Белоруссию.

«В парном катании в Белоруссии ещё недавно была совсем печальная ситуация: пар не было вообще. Сейчас мы получили одну пару из России: ФФККР одобрила переход Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Это возрастные спортсмены, которые уже отработали своё в России. Но нам здесь нужен лидер, за которым будут тянуться остальные парники. По сути, у нас есть четыре пары: одна из них уже легализована, ещё три находятся в процессе перехода или скатывания. Но в любом случае начало положено», — приводит «Беларусь сегодня» слова нового главного тренера сборной Белоруссии Олега Васильева.

Ранее сообщалось, что ISU отложил внесение изменений в стоимость прыжков.