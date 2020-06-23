О'Нил рассказал о проблемах, с которыми столкнутся игроки во время рестарта сезона НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Для всех парней будет сложно находиться там. Никто не сможет уехать, нужно будет всё время есть одну и ту же еду. Отличного игрока отличают его физические и психологические характеристики, но ежедневная рутина тоже накладывает свой отпечаток, так что парням определённо нужно будет перестроиться», — приводит слова О'Нила Fansided.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что первый игрок НБА официально отказался участвовать в матчах после рестарта сезона.