Тренер «Сочи» ответил на критику после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Такая была ситуация, мы не знали фамилий, быстренько собрали информацию, какой возраст и так далее. Ну и, в принципе, то, что звучало: дети играть будут и всё такое прочее... Конечно, если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях — это нормально, тогда я умываю руки. Футбол очень сильно изменился, это стал какой-то очень страшный вид спорта», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее Федотов заявил, что в «Сочи» до конца не понимали, в каком составе приедет «Ростов».