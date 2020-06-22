В сезоне-2021/22 баскетбольной Евролиги изменятся правила финансового фейр-плей

Баскетбольная Евролига объявила об изменении правила финансового фейр-плей с сезона-2021/22.

Как сообщается на сайте турнира, изменения будут направлены на повышение финансовой стабильности клубов, а одним из пунктов нововведений станет зарплата игроков, которая будет установлена в зависимости от доходов Евролиги.

Все клубы получат по 100% выплат за прошлый сезон, которые они должны были получить до 12 марта, хотя доходы были снижены на 30% из-за пандемии коронавируса.

Следующее заседание совета акционеров, на котором будет утверждено решение, состоится 9 июля.

Ранее Сергей Тараканов выступил за расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских клубов.