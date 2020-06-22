В сезоне-2021/22 баскетбольной Евролиги изменятся правила финансового фейр-плей

Короткая ссылка
Баскетбольная Евролига объявила об изменении правила финансового фейр-плей с сезона-2021/22.
В сезоне-2021/22 баскетбольной Евролиги изменятся правила финансового фейр-плей
  • Reuters

Как сообщается на сайте турнира, изменения будут направлены на повышение финансовой стабильности клубов, а одним из пунктов нововведений станет зарплата игроков, которая будет установлена в зависимости от доходов Евролиги.

Все клубы получат по 100% выплат за прошлый сезон, которые они должны были получить до 12 марта, хотя доходы были снижены на 30% из-за пандемии коронавируса.

Следующее заседание совета акционеров, на котором будет утверждено решение, состоится 9 июля. 

Ранее Сергей Тараканов выступил за расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить