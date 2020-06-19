Тараканов выступил за расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских клубов

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Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских команд принесло бы пользу отечественному баскетболу.
Тараканов выступил за расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских клубов
  • РИА Новости

«Всего девять отечественных команд Единой лиги ВТБ — это ничтожно мало. В каждом клубе половину состава занимают иностранные игроки, для россиян практически нет рабочих мест. На мой взгляд, это негативно сказывается на сборной. Турнир нужно расширять именно за счёт российских команд. Та же «Самара» давно рвётся в состав участников», — цитирует Тараканова газета «Известия».

В настоящее время в Единой лиге ВТБ выступают 13 команд — девять российских, а также по одному коллективу из Казахстана, Эстонии, Польши и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что финансирование баскетбольного клуба ЦСКА может быть уменьшено.

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