Боец UFC Царукян высказался по поводу возможного завершения карьеры Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился мнением по поводу возможного завершения карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я бы хотел, чтобы Хабиб подрался ещё пару раз, а не уходил на этом этапе. Пожелаем здоровья его отцу и будем верить, что всё у него наладится, а Хабиб подерётся в сентябре. Но, я думаю, он ещё вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали», — цитирует Царукяна News.ru.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что менеджера Нурмагомедова разозлило, что боец не появится на обложке игры UFC 4.