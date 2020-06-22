Менеджера Нурмагомедова разозлило, что боец не появится на обложке игры UFC 4

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выразил недовольство тем фактом, что его клиент не окажется на обложке новой видеоигры UFC 4.
Менеджера Нурмагомедова разозлило, что боец не появится на обложке игры UFC 4
  • © khabib_nurmagomedov
  • AFP

«Вот какой должна была быть обложка. Этот парень никогда не проигрывал. Я знаю, кто будет на новой обложке: один хорош, а у другого более десяти поражений. EA Sports — отстой», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter, прикрепив свой вариант обложки.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал о важности духовного развития.

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