Менеджера Нурмагомедова разозлило, что боец не появится на обложке игры UFC 4
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«Вот какой должна была быть обложка. Этот парень никогда не проигрывал. Я знаю, кто будет на новой обложке: один хорош, а у другого более десяти поражений. EA Sports — отстой», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter, прикрепив свой вариант обложки.
Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Нурмагомедов рассказал о важности духовного развития.