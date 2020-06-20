Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о важности духовного развития.

«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок — и чётко движешься вперёд. Шаг за шагом, день за днём», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Он также отметил, что необходимо не снижать планку из-за лени, а закреплять свои умения и знания во всех направлениях, не проявляя при этом чрезмерного фанатизма.

«Слова не мои», — подчеркнул спортсмен.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Александр Волкановски выразил заинтересованность в поединке с Нурмагомедовым.