Нурмагомедов рассказал о важности духовного развития
- РИА Новости
«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок — и чётко движешься вперёд. Шаг за шагом, день за днём», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Он также отметил, что необходимо не снижать планку из-за лени, а закреплять свои умения и знания во всех направлениях, не проявляя при этом чрезмерного фанатизма.
«Слова не мои», — подчеркнул спортсмен.
Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Александр Волкановски выразил заинтересованность в поединке с Нурмагомедовым.