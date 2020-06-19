Волкановски выразил заинтересованность в поединке с Нурмагомедовым

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Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралийский боец Александр Волкановски признался, что готов перейти в лёгкий вес, чтобы сразиться с чемпионом дивизиона — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Волкановски выразил заинтересованность в поединке с Нурмагомедовым
  • Reuters
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports

«Бой с Хабибом, безусловно, является хорошим вариантом. Прямо сейчас мне нужно защитить пояс. Но если в начале следующего года, к примеру, мне предложат этот бой, придётся принять его. Нурмагомедов является одним из величайших бойцов. Ничего, кроме уважения к нему. Но меня очень и очень трудно удержать в партере. У меня явно есть мозги, есть кардио. Испытываю уважение ко всем бойцам в UFC, но каждый из нас хочет что-то доказать. Вы знаете, в конце концов я хочу проявить себя и в лёгком дивизионе», — цитирует BJ Penn Волкановски.

В следующем бою, который состоится 19 июля на турнире UFC 252, австралиец будет защищать свой титул против экс-чемпиона полулёгкого веса американца Макса Холлоуэя.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, что отец бойца вылечился от коронавируса.

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