Всероссийский легкоатлетический марафон пройдёт 22 августа в Удмуртии

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Всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100» состоится 22 августа в Удмуртии.
Всероссийский легкоатлетический марафон пройдёт 22 августа в Удмуртии
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Ожидается более 500 участников.

В Удмуртии также запланировано проведение международных соревнований по стрельбе из пневматического оружия среди регионов России и финно-угорских народов. Первый старт должен состояться в октябре.

Оба мероприятия будут проведены в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии.

Ранее сообщалось, что первые Всероссийские уличные игры пройдут в Казани 10—14 сентября 2020 года.

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