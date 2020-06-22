СМИ: Тренера «Эвертона» Анчелотти обвинили в неуплате €1 млн налогов
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, испанские правоохранительные органы утверждают, что в период с 2014 по 2015 года, когда Анчелотти тренировал мадридский «Реал», итальянский специалист скрыл информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму €1 млн.
Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года. В промежутке времени между работой в «Реале» и «Эвертоне» 61-летний специалист работал в мюнхенской «Баварии» и неаполитанском «Наполи».
Ранее сообщалось, что Диего Коста был приговорён к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.