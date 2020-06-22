Чемпиона UFC оскорбил ценник на испанском языке
- @JonnyBones
«Я абсолютно уверен в том, как сказать слово «чёрный» по-испански. Я всё ещё чувствую, что выбор слов был бесчувственным и оскорбительным. Назовите меня чувствительным, если хотите, но сегодня я был оскорблён», — написал Джонс в своём Twitter, опубликовав видео с оскорбившим его ценником.
I’m totally aware how to say the word black in Spanish.. I still feel like #Hollister‘s choice of words were insensitive and insulting.. Call me sensitive if you want but today I was totally insulted. pic.twitter.com/vRroEK5uaY— BONY (@JonnyBones) June 22, 2020
Ранее сообщалось, что в боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы.