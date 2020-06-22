Чемпиона UFC оскорбил ценник на испанском языке

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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что его оскорбила надпись на ценнике в одном из магазинов Нью-Мексико.
Чемпиона UFC оскорбил ценник на испанском языке
  • @JonnyBones
  • Twitter

«Я абсолютно уверен в том, как сказать слово «чёрный» по-испански. Я всё ещё чувствую, что выбор слов был бесчувственным и оскорбительным. Назовите меня чувствительным, если хотите, но сегодня я был оскорблён», — написал Джонс в своём Twitter, опубликовав видео с оскорбившим его ценником.

Ранее сообщалось, что в боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы.

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