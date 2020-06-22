В РУСАДА рассказали, сколько спортсменов сдали допинг-пробы после возобновления тестирования

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько спортсменов сдали допинг-пробы после возобновления программы тестирования, приостановленной в марте из-за пандемии коронавируса.
В РУСАДА рассказали, сколько спортсменов сдали допинг-пробы после возобновления тестирования
  • РИА Новости

«За пять дней работы нашими инспекторами допинг-контроля было отобрано 45 проб. Восемь миссий оказались неудачными по причине отсутствия спортсменов по указанным ими адресам. Проверку прошли представители тяжёлой и лёгкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, каратэ и спортивной борьбы», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Программа тестирования РУСАДА была возобновлена 16 июня.

Ранее сообщалось, что РУСАДА ещё не проводило тестирований игроков РПЛ.

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