В РУСАДА рассказали, сколько спортсменов сдали допинг-пробы после возобновления тестирования

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько спортсменов сдали допинг-пробы после возобновления программы тестирования, приостановленной в марте из-за пандемии коронавируса.

«За пять дней работы нашими инспекторами допинг-контроля было отобрано 45 проб. Восемь миссий оказались неудачными по причине отсутствия спортсменов по указанным ими адресам. Проверку прошли представители тяжёлой и лёгкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, каратэ и спортивной борьбы», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Программа тестирования РУСАДА была возобновлена 16 июня.

Ранее сообщалось, что РУСАДА ещё не проводило тестирований игроков РПЛ.