Тарпищев предложил провести Кубок Кремля в легкоатлетическом манеже ЦСКА

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что местом проведения теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля в 2020 году может стать легкоатлетический манеж ЦСКА.

«Сейчас вопросов много. Играть со зрителями или без? Где мы будем играть? Моё мнение, лучший вариант — это манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации. Но это ещё надо обсуждать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса женский турнир Кубка Кремля пройдёт с 2 по 8 ноября. Мужские соревнования, скорее всего, сохранят прежние даты — с 19 по 25 октября.

Ранее сообщалось, что Рублёв и все участники Adria Tour пройдут тест на коронавирус после заболевания Димитрова.