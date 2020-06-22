Тарпищев предложил провести Кубок Кремля в легкоатлетическом манеже ЦСКА

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что местом проведения теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля в 2020 году может стать легкоатлетический манеж ЦСКА.
Тарпищев предложил провести Кубок Кремля в легкоатлетическом манеже ЦСКА
  • АГН «Москва»

«Сейчас вопросов много. Играть со зрителями или без? Где мы будем играть? Моё мнение, лучший вариант — это манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации. Но это ещё надо обсуждать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса женский турнир Кубка Кремля пройдёт с 2 по 8 ноября. Мужские соревнования, скорее всего, сохранят прежние даты — с 19 по 25 октября. 

Ранее сообщалось, что Рублёв и все участники Adria Tour пройдут тест на коронавирус после заболевания Димитрова.

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