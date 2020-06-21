Николич — о матче «Локомотив» — «Оренбург»: это была очень странная игра

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич — о матче «Локомотив» — «Оренбург»: это была очень странная игра
  • © ФК «Локомотив»

«Хочу поздравить своих игроков с первой победой и тремя очками. Это была очень странная игра, получилась нервная концовка. Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что мы потеряли контроль, так как в конце игры могли пропустить. Когда Эдер не забил пенальти, у меня чуть не случилась остановка сердца. Шучу, но пенальти нужно забивать. Почему не делал замены? Я никогда не делаю замены ради замен», — заявил Николич в эфире ютуб-канала РПЛ.

Для сербского специалиста это был дебютный матч во главе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» с «Оренбургом».

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