Карпин: с таким регламентом я был против возобновления РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал регламент Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин: с таким регламентом я был против возобновления РПЛ
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Кто вам сказал, что мы соглашались на возобновление РПЛ? С таким регламентом я был против», — написал Карпин в комментариях к своему посту в Instagram.

«Ростов» был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения из-за вспышки коронавируса среди игроков первой команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи».

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