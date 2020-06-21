Карпин: с таким регламентом я был против возобновления РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал регламент Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто вам сказал, что мы соглашались на возобновление РПЛ? С таким регламентом я был против», — написал Карпин в комментариях к своему посту в Instagram.

«Ростов» был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения из-за вспышки коронавируса среди игроков первой команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи».