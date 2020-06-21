Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024

Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW) Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«В последнее время греко-римская борьба несколько потеряла популярность, несмотря на то что UWW стремится поддерживать зрительский интерес путём внесения изменений в правила. В 2022 году пройдёт юношеская Олимпиада в Дакаре, где вместо греко-римской будет пляжная борьба. Исходя из обсуждений на заседании исполнительного комитета UWW, я могу сказать, что, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпиады 2024 года», — цитирует Алиева Awf.az.

Греко-римская борьба является одним из оригинальных олимпийских видов спорта, которые были в программе древних Игр.

Ранее сообщалось, что 60 лет назад немец Хари первым в истории пробежал 100 метров за десять секунд.