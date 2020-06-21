Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024

Короткая ссылка
Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW) Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже.
Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024
  • Reuters

«В последнее время греко-римская борьба несколько потеряла популярность, несмотря на то что UWW стремится поддерживать зрительский интерес путём внесения изменений в правила. В 2022 году пройдёт юношеская Олимпиада в Дакаре, где вместо греко-римской будет пляжная борьба. Исходя из обсуждений на заседании исполнительного комитета UWW, я могу сказать, что, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпиады 2024 года», — цитирует Алиева Awf.az.

Греко-римская борьба является одним из оригинальных олимпийских видов спорта, которые были в программе древних Игр.

Ранее сообщалось, что 60 лет назад немец Хари первым в истории пробежал 100 метров за десять секунд.   

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить