Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024
- Reuters
«В последнее время греко-римская борьба несколько потеряла популярность, несмотря на то что UWW стремится поддерживать зрительский интерес путём внесения изменений в правила. В 2022 году пройдёт юношеская Олимпиада в Дакаре, где вместо греко-римской будет пляжная борьба. Исходя из обсуждений на заседании исполнительного комитета UWW, я могу сказать, что, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпиады 2024 года», — цитирует Алиева Awf.az.
Греко-римская борьба является одним из оригинальных олимпийских видов спорта, которые были в программе древних Игр.
Ранее сообщалось, что 60 лет назад немец Хари первым в истории пробежал 100 метров за десять секунд.