Волков: в повторном бою Блэйдс не доживёт до третьего раунда
- Reuters
«Самое худшее, что может сделать Дана Уайт для Блейдса, — организовать нам реванш, но с полноценным для меня лагерем. Тогда он абсолютно точно не доживёт до третьего раунда. Можно даже трёхраундовый бой сделать. При моей полноценной подготовке у него не получится и двух раундов провести так, как он провёл сейчас со мной три-четыре», — цитирует Волкова Sport24.
Россиянин уступил американцу единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 3.
Ранее Вартанян предположил, что помешало Волкову хорошо подготовиться к бою с Блэйдсом.