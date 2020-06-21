Волков: в повторном бою Блэйдс не доживёт до третьего раунда

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился мнением о возможном повторном поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Самое худшее, что может сделать Дана Уайт для Блейдса, — организовать нам реванш, но с полноценным для меня лагерем. Тогда он абсолютно точно не доживёт до третьего раунда. Можно даже трёхраундовый бой сделать. При моей полноценной подготовке у него не получится и двух раундов провести так, как он провёл сейчас со мной три-четыре», — цитирует Волкова Sport24.

Россиянин уступил американцу единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 3.

Ранее Вартанян предположил, что помешало Волкову хорошо подготовиться к бою с Блэйдсом.