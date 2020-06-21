Вартанян предположил, что помешало Волкову хорошо подготовиться к бою с Блэйдсом

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян считает, что пандемия коронавируса могла помешать соотечественнику Александру Волкову хорошо подготовиться к бою с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Я болел и переживал за Александра, мне кажется, скомканность подготовки сыграла большую роль. Не было полноценного времени и лагеря, чтобы должным образом подготовиться к бою. Вся эта суета с коронавирусом во многом помешала», — цитирует Вартаняна Sport24.

При этом он отметил, что Волков не просел в функциональном плане и постоянно шёл вперёд, особенно в пятом раунде.

«Но технический аспект борьбы, который Блэйдс показал в течение всего боя... Волков не смог ничего этому противопоставить. Я думаю, что Волков не сдастся и сделает выводы», — добавил Вартанян.

Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 31 победа и восемь проигранных поединков в MMA.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Волков достойно держался в бою с Блэйдсом.