Шлеменко заявил, что Волков достойно дрался в бою с Блэйдсом

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о прошедшем поединке соотечественника Александра Волкова с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.
Шлеменко заявил, что Волков достойно дрался в бою с Блэйдсом
  • Reuters

«Ничего страшного в этом бою с Волковым не случилось. Его не избили, он достойно дрался, выиграл концовку боя. Его лицо после боя выглядит так же, как и до боя. Да, это его восьмое поражение. Но разве прошлые семь его сломали?» — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Он также вспомнил, что Волкова и до этого часто критиковали, но впоследствии он становился чемпионом Bellator и M-1 Global, а также входил в топ-5 тяжеловесов в UFC.

«Я никогда не видел, чтобы Волков отказывался от какого-то боя и врубал заднюю. Поэтому я уверен, что Волков ещё своё возьмёт. И до титула дойдёт, мне кажется», — добавил Шлеменко.

Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 31 победа и восемь проигранных поединков в MMA.

Ранее Волков поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с Блэйдсом.

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