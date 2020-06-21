Волков поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с Блэйдсом

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков опубликовал пост в соцсетях после поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.
Волков поблагодарил болельщиков за поддержку после боя с Блэйдсом
  • Reuters

«Never give up! (Никогда не сдавайся! — RT.) Спасибо всем за вашу поддержку! В нашей работе случается разное, но я не из тех, кто любит себя оправдывать», — написал Волков в своём Instagram.

Он отметил, что ему чего-то не хватило, хотя он и отдал все силы в минувшем поединке, нанося сопернику максимальный урон.

«Ставки всегда высоки, но не всегда всё складывается в нашу пользу. Спасибо тем, кто рядом. Ещё повоюем на славу!» — добавил Волков.

Волков потерпел поражение от Блэйдса в пятираундовом бою единогласным решением судей.

Ранее Олег Тактаров высказался о поражении Волкова от Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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