Тактаров высказался о поражении Волкова от Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал поражение россиянина Александра Волкова от американца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.
Тактаров высказался о поражении Волкова от Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе
  • © Chris Unger/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Тренироваться нужно в правильном месте и с правильными людьми. И самый главный вопрос, который должен себе задавать человек: «А оно мне надо? Я хороший парень, меня все любят, оно мне надо», — сказал Тактаров на видео в Instagram.

По его мнению, иногда надо иметь силы уйти от команды, с которой тренировался до этого. 

«Хотя смотрю и думаю: ну всё есть, данные есть — ну ничем не слабее. Просто вышел человек без настроя. Может, перелёт. Может, что-то ещё. Не было зверя в глазах», — добавил Тактаров.

Волков проиграл Блэйдсу единогласным решение судей.

Ранее сообщалось, что Волков заработал $80 тыс. в проигранном Блэйдсу поединке.

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