Боец UFC Волков заработал $80 тысяч в проигранном Блейдсу поединке
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Так, российский тяжеловес Александр Волков заработал $80 тыс., сообщает MMA Fighting. Его соперник Кёртис Блейдс получит $90 тыс. в качестве гарантированной выплаты и ещё столько же за победу в пятираундовом поединке.
Самый большой куш достался Джиму Миллеру, который одолел Рузвельта Робертса. Ему положено $104 тыс. и ещё столько же в качестве бонуса за досрочную победу.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт высказался о поединке Блейдса с Волковым.