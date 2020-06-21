Боец UFC Волков заработал $80 тысяч в проигранном Блейдсу поединке

Стали известны гонорары бойцов за выступление на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Так, российский тяжеловес Александр Волков заработал $80 тыс., сообщает MMA Fighting. Его соперник Кёртис Блейдс получит $90 тыс. в качестве гарантированной выплаты и ещё столько же за победу в пятираундовом поединке.

Самый большой куш достался Джиму Миллеру, который одолел Рузвельта Робертса. Ему положено $104 тыс. и ещё столько же в качестве бонуса за досрочную победу.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт высказался о поединке Блейдса с Волковым.