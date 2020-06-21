Карпин: нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — цитирует Карпина РИА Новости.

21 июня РФС объявил о переносе матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля после обнаружения коронавируса у нескольких игроков бело-голубых.

До этого в подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Ранее сообщалось, что полуфиналы Кубка России по футболу могут пройти после завершения сезона в РПЛ.