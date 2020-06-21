Полуфиналы Кубка России по футболу могут пройти после завершения сезона в РПЛ

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Полуфиналы и финал Кубка России по футболу могут состояться после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Полуфиналы Кубка России по футболу могут пройти после завершения сезона в РПЛ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что это связано с ситуацией с возможными переносами матчей чемпионата на 19 июля. В этот день должны пройти полуфинальные матчи Кубка России.

«Если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка России и его проведением после окончания РПЛ, но до 3 августа», — говорится в сообщении.

Ранее РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо» на июль.

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