Полуфиналы Кубка России по футболу могут пройти после завершения сезона в РПЛ

Полуфиналы и финал Кубка России по футболу могут состояться после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что это связано с ситуацией с возможными переносами матчей чемпионата на 19 июля. В этот день должны пройти полуфинальные матчи Кубка России.

«Если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка России и его проведением после окончания РПЛ, но до 3 августа», — говорится в сообщении.

Ранее РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо» на июль.