Источник: в РПЛ обсуждается вопрос изоляции только заболевших COVID-19 футболистов

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут смягчить меры в ситуации, когда в каком-либо клубе у игрока положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, идёт очень серьёзное обсуждение возможных послаблений в случае обнаружения болезни в командах. Идёт речь об изоляции только тех игроков, у кого положительные результаты, чтобы остальные могли играть.

На данный момент в случае заболевания хотя бы одного игрока на карантин уходит вся команда.

Так, в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 10:1. В составе гостей на матч вышли игроки академии клуба 2001—2004 годов рождения, так как представители основного состава ростовчан не смогли играть из-за вспышки коронавируса.

Ранее СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом.