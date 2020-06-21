«Бетис» доверил пост главного тренера клубной легенде

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Руководство «Бетиса» приняло решение отправить в отставку главного тренера Руби после гостевого поражения от «Атлетика» в 30-м туре чемпионата Испании.
«Бетис» доверил пост главного тренера клубной легенде

    Как сообщается на официальном сайте клуба, до конца сезона пост доверен Алексису Трухильо. Он выступал за «Бетис» в 1993—2000 годах, в 2004—2006 годах трудился ассистентом наставника, а в 2017-м возглавлял команду на временной основе.

    Севильцы поблагодарили Руби и его штаб за вклад в развитие команды, отметив профессионализм специалистов и их преданность делу. В таблице испанского чемпионата «Бетис» занимает 14-е место, набрав 34 очка.

    Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Вальядолид» в 30-м туре Примеры.

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