Сигурдссон принёс извинения болельщикам за игру ЦСКА в матче с «Зенитом»

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками за игру команды в домашнем матче с «Зенитом» (0:4).

По словам исландского легионера, армейцы «допустили много глупых ошибок» и в целом действовали неприемлемо.

«Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

Он также полагает, что красно-синим следовало сохранять спокойствие и играть более осторожно.

«А мы понеслись вперёд большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас», — резюмировал спортсмен.

Ранее сообщалось, что комик Михаил Грушевский высказался о промахе Фёдора Чалова в игре с «Зенитом».