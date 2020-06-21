Сигурдссон принёс извинения болельщикам за игру ЦСКА в матче с «Зенитом»

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Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками за игру команды в домашнем матче с «Зенитом» (0:4).
Сигурдссон принёс извинения болельщикам за игру ЦСКА в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

По словам исландского легионера, армейцы «допустили много глупых ошибок» и в целом действовали неприемлемо.

«Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

Он также полагает, что красно-синим следовало сохранять спокойствие и играть более осторожно.

«А мы понеслись вперёд большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас», — резюмировал спортсмен.

Ранее сообщалось, что комик Михаил Грушевский высказался о промахе Фёдора Чалова в игре с «Зенитом».

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