Источник: РФС не рассматривает вариант остановки сезона РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает возможность приостановки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в РФС считают, что чемпионат можно продолжать при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, а при заболеваниях коронавирусом в командах решать вопрос с матчами по согласованию с РПЛ.

До этого агент Дмитрий Селюк заявил, что положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча.