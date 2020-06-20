СМИ: «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

Московское «Динамо» может сыграть в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», если РПЛ не согласует перенос матча.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», динамовцы согласовали перенос с «Краснодаром», и теперь ожидается ответ от РПЛ.

Тем не менее существует вероятность отказа РПЛ, и тогда «Динамо» сыграет молодёжной командой.

До этого агент Дмитрий Селюк заявил, что положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что весь состав «Динамо» помещён на карантин перед матчем с «Краснодаром».